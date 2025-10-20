عون يدفع المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ويطالب واشنطن بالتحرك

أطلق الرئيس جوزيف عون، مبادرة لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، التي تُعقد في مقر قيادة قوات اليونيفيل بالناقورة جنوب لبنان، بعد أن وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة رفض إسرائيل الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر في 27 نوفمبر الماضي.

وتلقى الرئيس عون دعمًا واسعًا لمبادرته، من ضمنه رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سبق أن تفاوض مع الوسيط الأميركي توم براك لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بدعم من حزب الله.

وأوضح سلام أن هدف المبادرة هو تحفيز واشنطن على التدخل لضمان التزام إسرائيل بالاتفاق، وفتح ثغرة يمكن البناء عليها لتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يؤسس لاستقرار المنطقة ويثبت اتفاقية الهدنة بين البلدين منذ عام 1949، بما يشمل الالتزام بالحدود الدولية.

وأكد مصدر وزاري أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، متزامنًا مع الوضع المشتعل في جنوب لبنان والأحداث في غزة، لتؤكد الشراكة اللبنانية في التسويات الإقليمية. وشدد المصدر على أن لبنان وحزب الله يلتزمان بالمفاوضات غير المباشرة، مع رفض أي تفاوض مباشر وفق شروط إسرائيلية، حفاظًا على السقف السياسي الوطني والاتفاقات السابقة.

ويظل التحدي الأكبر أمام المبادرة هو موقف واشنطن، خاصة مع انتظار وصول السفير الأميركي الجديد اللبناني الأصل ميشال عيسى، الذي قد يؤثر حضوره على مسار المفاوضات ووضوح الموقف الأميركي بشأن التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات المعقودة.