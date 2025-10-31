عون يشيد بالدعم الإسباني للبنان خلال استقباله قائد الجيش الإسباني في بعبدا

الرئيس جوزاف عون مع قائد الجيش الإسباني الأميرال كالديرون، والسفير الإسباني وعدداً من كبار ضباط الجيش الإسباني في قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا قائد الجيش الإسباني الأميرال تيودورو لوبيز كالديرون، بحضور سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ووفد من كبار ضباط الجيش الإسباني، وذلك في إطار زيارة الأميرال لتفقد القوة الإسبانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وخلال اللقاء، عرض الأميرال كالديرون نتائج جولته في الجنوب، مؤكداً استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولمهمة اليونيفيل، مشدداً على التزام إسبانيا بمواصلة المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

وأشار إلى أن القوة الإسبانية التي تنتشر في الجنوب منذ عشرين عاماً، عملت على تنفيذ القرارات الدولية وبناء علاقات وثيقة مع أبناء المنطقة، خصوصاً خلال الفترات العصيبة التي شهدها الجنوب اللبناني.

من جهته، رحب الرئيس عون بالضيف الإسباني، معرباً عن تقديره لمشاركة بلاده الفاعلة في قوات اليونيفيل، ولجهودها المستمرة في دعم لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني ووحدات عسكرية أوروبية أخرى، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

كما نوّه بالتضحيات التي قدّمها الجنود الإسبان خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن أبناء الجنوب ما زالوا يقدّرون المساعدات الإنسانية والاجتماعية التي قدّمتها القوات الإسبانية، خصوصاً خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي الختام، أعرب الرئيس عون عن أمله في تلبية الدعوة الموجّهة إليه للقيام بزيارة رسمية إلى إسبانيا في الأشهر المقبلة، مثمّناً مواقف العاهل الإسباني الملك فيليب السادس والحكومة الإسبانية الداعمة للبنان.