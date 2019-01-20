عون يطلق مبادرة تُميّز “قمة بيروت”

وسط حضور عربي ضعيف، تنعقد اليوم القمة العربية التنموية الاقتصادية ببيروت، وتحدثت مصادر عن مبادرة مميزة سيطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمته، في حين أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في اللحظة الأخيرة أنه سيحضر القمة.

وضعت القمة العربية الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة على سكة العمل الفعلي، من خلال اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس الأول، الذين ناقشوا جدول أعمال القمة في فندق “فينيسيا”، تمهيداً لوضعه على “طاولة الرؤساء” اليوم.

ومع غياب معظم القادة العرب عن القمة، بعد الاعتذارات المتتالية، أتت المفاجأة من قطر، حيثُ أعلنت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أمس السبت، أنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في القمة شخصياً، وبذلك يكون القائد الخليجي الوحيد فيها. وقالت مصادر متابعة لصحيفة الجريدة إن “كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون في القمة سيكون فيها حديث عن اهمية العمل العربي المشترك، وعن واقع أمّتنا العربية، الصعوبات والمشاكل التي واجهت بعض الدول العربية، كذلك ستتطرق الى الواقع الاقتصادي العربي”. وختمت: “سيطلق الرئيس عون مبادرة ستميز قمة بيروت”.

المصدر الجريدة الكويتية