عون يعرض مع وزير الشؤون الاجتماعية العودة الطوعية للنازحين

عرض رئيس الجمهورية “ميشال عون” في قصر بعبدا، مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال “هكتور الحجار”، اوضاع الوزارة والخطوات المبذولة للتخفيف من وطأة الازمة التي يعيشها لبنان على المواطنين.

بالإضافة الى المراحل التي قطعتها المساعي اللبنانية لتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين في ضوء القرارات المتخذة في هذا السياق.

واوضح الحجار بعد اللقاء، انه “تم وضع اللمسات الاخيرة على امكان تحقيق العودة في وقت قريب للمجموعة الاولى من النازحين الى سوريا، وهي خطوة تشكل المرحلة الاولى من هذا المسار الذي يتوقع ان يستمر باطراد خلال الفترات المقبلة، بهدف التخفيف من أعداد النازحين السوريين، لما فيه مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء”.