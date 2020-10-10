عون ينبّه الى خطورة تخزين مواد ملتهبة في الأماكن السكنية

بعد الانفجار الذي وقع البارحة في طريق الجديدة والذي أودى بحياة 4 أشخاص والعديد من الجرحى، يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون التحقيقات الجارية في حادثة الانفجار الذي وقع في منطقة الطريق الجديدة، وأعرب عن ألمه لسقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد من الجرحى، وتقدّم بالتعزية من ذوي الضحايا.

ونوه بجهود مكافحة الحريق الذي نجم عن الانفجار في الطريق الجديدة وتداعياته ونبّه الى خطورة تخزين مواد ملتهبة في الأماكن السكنية ووسط الاحياء المأهولة ودعا الأجهزة الادارية والأمنية الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنعها.

ودعا الرئيس عون الاجهزة المعنية للبقاء على كامل الجهوزية لمكافحة الحرائق التي اندلعت نتيجة الطقس الحار والعمل على اخمادها.

الى ذلك، اطلع الرئيس عون على التقارير الواردة اليه عن الحرائق التي اندلعت امس واليوم في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في الجبل والجنوب والشمال، والناتجة بمعظمها عن موجة الحر، داعيا الاجهزة المعنية للبقاء على كامل الجهوزية لمكافحة هذه الحرائق والعمل على اخمادها.