الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون ينتظر زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لإعلان قيامته من كبواته

2 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 2:34 مساءً

البابا فرنسيس وعون

A A A
طباعة المقال

أعرب الرئيس ميشال عون عن امتنانه العميق للحبر الأعظم البابا فرنسيس ليوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان، وأكد ان اللبنانيين بكافة طوائفهم والذين يكنون للكرسي الرسولي بالغ الاحترام، سيلاقون الحبر الأعظم في دعوته إلى إنقاذ وطنهم الذي يشكل على حد قول البابا بالأمس، كنزاً يتوجب الحفاظ عليه.

وأكّد الرئيس ان اللبنانيين ينتظرون زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادهم لكي يعلن معهم قيامة لبنان من كبواته وليؤكدوا أنهم استحقوا وطنهم وقد عملوا معاً على استنهاضه وصون وحدتهم الوطنية التي تبقى درع حمايته الأسمى والتي بها يبقى وطن الحضور والرسالة، بحسب مكتب رئاسة الجمهورية.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    أموال غير موجودة.. هذا ما كشفه حجار عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون وقّع 3 مراسيم.. ما هي؟
    وزير الاشغال علي حميه
    حميه يتحدث عن مزايدتان عموميتان في المطار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
    قائد الجيش العماد جوزف عون
    الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟