الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عون: باسيل هو أول من قام بالبحث عن النفط

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2023 11:06 صباحًا
ميشال عون

ميشال عون

A A A
طباعة المقال

اعتبر الرئيس السابق ميشال عون، خلال كلمة له في عشاء “التيار الوطني الحر” في كسروان، أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “هو من قام بالبحث عن النفط وحدد الخريطة مع الدول النرويجية وهي أول دول وجدت أن هناك نفطًا في البحر، وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهدين”، مشيرًا إلى أنه كان ينقص إقرار مرسومين وقدمت حوالي 56 شركة نفط بالعالم ولكن لم ينتهوا من إقرار المرسومين بمجلس الوزراء لمنع باسيل من تلزيمها”.

وشرح أنه و”بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية وضع المرسومين على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كأول بند، وهكذا أقرّا وبعدها كلف وزير الطاقة بالتلزيم”، لافتًا إلى أنه”وقع حادث دفعنا إلى ايقاف عملية البحث عن النفط في المنطقة الشمالية وهذه لها قصة أخرى أوصلت للترسيم”.

وتحدث عون عن دور القضاء، حيث أشار إلى أنه “عندما استلم سدة الرئاسة اجتمع بمجلس القضاء الاعلى الذي حضر لتقديم التهنئة”، موضحًا “ابلغتهم انني “سقف فولاذي” وفي حال تعرضتم لضغط احضروا الي وأنا اتحمل المشكلة عنكم وفي نهاية ولايتي عدت والتقيت بهم وسألتهم “قلت لكم مرة أن تأتوا الي في حال تعرضتم لمشكلة، مرت است سنوات ولم أر أحدا هل أعتبر أن القضاء ماشي مثل الساعة؟”.

وقدم عون التهنئة للقاضي جان طنوس “الذي هو بدأ بالتحقيق العدلي اللبناني بالجرائم المالية المرتكبة وللمدعية العامة غادة عون التي مسيرتها مسيرة الابطال ورغم التهديدات بقية على قناعاتها، ورئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر التي تدافع عن مصالح لبنان وتعمل بكل أمانة”.

ولفت إلى موضوع التدقيق الجنائي، مشيرًا إلى أنّه “أتت نتائجه مطابقة لضميرنا ولكن هناك مخالفات ارتكبت من قبل من يحمون حاكم مصرف لبنان، ولكن لبنان الذي عمره 103 سنين لم يشهد محاسبة رئيس جمهورية للمسؤولين عن الفساد ومع الاسف صارت المعركة على حسابي”، شارحًا أن “النقابات لم تدعم محاربة الفساد والاعلام انتقدني كذلك حلفاء سياسيين التزموا الصمت وهنا بقينا في المعركة وحدنا”.

وأكّد عون “أننا نحارب لبناء الوطن وهناك أناس تقاتل للسلطة وهذين الهدفين لا يمكن ان يتلاقوا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصحة فراس الأبيض
    الأبيض من السرايا: الاصابات بكورونا في تزايد ولكن!
    النائب رازي الحاج
    الحاج لصوت بيروت انترناشونال لضرورة تطبيق هذه الاصلاحات وأولها انتخاب رئيس
    النائب قاسم هاشم
    هاشم ينتقد بو حبيب.. ويشدد على متابعة الموضوع في نيويورك

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    ليونيل ميسي
    شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!