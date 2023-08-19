سليم عون: نحن لا نصطفّ مع فريق ضدّ فريق آخر

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون، أنه “من دون حوار لا يمكن الوصول الى تقاطع”.

وأضاف في حديث، عبر الـ “LBCI”، “نحن لا نصطفّ مع فريق ضدّ فريق آخر، وفي النهاية يجب الوصول الى حل والتصلب بالموقف لا يحل المشكل”.

وقال: “ما الذي يمكن أن نفعله أكثر من أننا اختلفنا مع حليفنا السياسي، وذهبنا عند الذين نختلف معهم بالكثير من الخيارات السياسية وتقاطعنا معهم”.

واعتبر عون أن “التيار الوطني الحرّ هو آخر من يتحمّل المسؤولية بكل الوضع الذي نعاني منه اليوم”.

وعن رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أشار إلى أن، “ما طلبه لودريان نحن قمنا به خطيا سابقا، ونحن سنعيد تقديم ورقة الأولويات الرئاسية”.