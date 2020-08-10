عويدات أوصى برفع مواد خطيرة موجودة في معمل الزوق الحراري

أوصى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات برفع مواد خطيرة موجودة في معمل الزوق الحراري وتلفها بطرق علمية بعدما تمّ الكشف عليها وتحوي المضبوطات حوالي 3974 كلغ من المواد الخطرة.

وأفادت معلومات لـ”النهار” أن هذه الكمية نقلت من معمل الزوق إلى المكان المناسب لتلفها بناء لتوصية القاضي عويدات.

وفي وقت سابق، أشار النائب شامل روكز إلى أن “كميات كبيرة من مادة الهيدروجين، موجودة في معمل الكهرباء القديم في الزوق وخزانات الفيول موجودة حوله وممكن أن تتسبب بانفجار أكبر من الذي حصل في بيروت”.

وقالت وزارة الطاقة والمياه أنّها تؤكد أن “هذه المعلومات غير صحيحة، إذ أن مؤسسة كهرباء لبنان، وبالرغم من وضعها المالي الصعب، قد أولت موضوع السلامة العامة في معاملها الاهتمام الأقصى وخاصةً في منطقة الذوق القريبة من المناطق السكنية حيث قامت مؤخراً باستبدال نظام الهيدروجين الذي كان مستعملاً منذ العام ١٩٨٣ والذي كان يحتاج لإى خزانات احتياط بنظام حديث يراعي معايير السلامة المعتمدة في الدول المتقدّمة إذ انه قادر على تزويد المعامل بحاجتها اليومية من الهيدروجين دون الحاجة إلى تخزين هذا الغاز ويلغي أية خطورة متعلقة به”.