عويدات دعا قوى الأمن الى إجراء التحقيقات الفورية لمعرفة ملابسات انفجار المرفأ

وجه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي منيف عويدات، استنابة قضائية إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، جاء فيها:

“أولا: نكلفكم القيام بالاستقصاءات والتحريات وباجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات كافة المتعلقة بالانفجار الحاصل بتاريخ 4 آب 2020 في مرفأ مدينة بيروت، والذي أدى إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، وحصول دمار هائل وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة، وإيداعنا كل التقارير المتوافرة لديكم، وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها، والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع… وبيان كل ما من شأنه إنارة التحقيق ومخابرتنا تباعا بالنتيجة وذلك بالسرعة القصوى.

ثانيا: إيداعنا تقريرا مفصلا بأسماء الشهداء والجرحى والمفقودين وذلك بالسرعة الممكنة”.