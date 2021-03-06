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عويدات كلف الاجهزة الامنية ملاحقة وتوقيف الصرافين والمتلاعبين بالعملة الوطنية

6 - مارس - 2021
القاضي غسان عويدات

القاضي غسان عويدات

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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما، إلى الأجهزة الأمنية كافة على الأراضي اللبنانية، من مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية جاء فيه: “نحن النائب العام لدى محكمة التمييز نكلفكم إجراء الاستقصاءات اللازمة والضرورية لملاحقة كافة المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية والعمل على توقيفهم أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم، للنيل من مكانة النقد الوطني ومخابرتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.

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