عويدات كلف الشرطة العسكرية في الجيش موآزرة الفريق الفني الفرنسي

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سطر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استنابة قضائية كلف فيها قائد الشرطة العسكرية في الجيش بمؤآزرة الفريق الفني الفرنسي.

وورد في نص الإستنابة ما حرفيته:” بما أنه تم تكليف فريق فني فرنسي بموضوع الإنفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 للقيام بأعمال الخبرة الفنية، وإيداعنا تقرير بذلك وفقا للمهمة المحددة من قبلنا.

لذلك نكلفكم مؤآزرة الفريق الفني الفرنسي المشار اليه وتسهيل أعماله بالدخول الى مسرح الجريمة وقيامه بأعمال الخبرة الفنية وتأمين اللوازم اللوجستية وكل ما يلزم لتنفيذ المهمة، ومخابرتنا بكل الإجراءات المتعلقة بتلك المؤآزرة، على أن يتم التنسيق مع رئيس الفريق فابريس غروسير Fabrice Grossir على الرقم 03/303008″.