عويدات يحرك دعوى الحق العام بحق رياض سلامة وشركائه

غرّد القاضي جان طنوس عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا :

“بناء على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه رياض توفيق سلامه وشركائه والمتدخلين معه بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي”.

كلام القاضي طنوس يأتي بعد ساعتين من تبلغ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية مقدمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة.

ويواجه رياض سلامة تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.

وفي مايو أيار سافرت قاضية التحقيقات الفرنسية أودي بورسي إلى بيروت والتقت مع طنوس ومدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات وغيرهم من القضاة.

وخلال زيارتها، سلمت لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي معلومات عن رجا سلامه من تسعة بنوك لبنانية إلى عويدات، في أول حالة معروفة لتبادل مثل هذه المعلومات.