عويدات يحفظ الاخبار المقدّم حول إدخال الأدوية الإيرانية

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرر حفظ الاخبار المقدم من المحامين مجد حرب، ايلي كيرللس، أمين بشير وشوكت حوالا، ضدّ كلّ من وزير الصحة السابق حمد حسن والحالي حمد حسن، وشركة ليبيران ش. م. م، وكل من يظهره التحقيق بجرائم “إساءة الأمانة والغشّ وإساءة استعمال السلطة، من جراء اقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان، خلافاً لأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 571/ 200، وقرار وزير الصحة رقم 1/348، والمذكرة رقم 23 الصادرة عن مدير عام وزارة الصحة”.

واستند القاضي عويدات في قراره إلى أن المذكرة التي تقدّم بها المحامون المذكورون “لا تتضمّن أية وقائع تشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة لنفسه أو لغيره بقصد الإضرار بالغير بوجه ينافي واجبات مهنته”، معتبراً أن الشكوى المذكورة “لا تتضمن ما يشير إلى حصول غشّ في العقاقير المجاز إدخالها إلى لبنان، أو ما يشير إلى أنها فعلاً تشكل ضرراً بصحة الانسان”.

وأضاف القاضي عويدات في قراره: “لمّا كان البتّ بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة، لا سيما وأن أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 571/2008، والمذكرة رقم 23 الصادرة عن مدير عام وزارة الصحة، لذلك نقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيها”.