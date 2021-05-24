الجمعة 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عويدات يدعي جزائياً على قاضيين بقبض رشاوى

24 - مايو - 2021
قضاء

قضاء

A A A
طباعة المقال

علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ادعى على قاضيين أثنين، أحدهما يشغل منصبا بارزا في إحدى المحافظات بجرم تلقي رشاوي والتدخل في عمل قضاة آخرين.

وأحال عويدات الادعاء على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الذي سيعين قاضي تحقيق لاستجواب القاضيين المدعى عليهما، باعتبار أن ملاحقة القضاة جزائيا تخضع لمعايير محددة. وأكد مصدر قضائي أنه في حال قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرات توقيف بحقهما فإن المذكرات لا تنفذ الا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء وتوقيعه عليها شخصيا. وقال إن في حال أصدر قاضي التحقيق قرارا ظنيا يتهمهما رسميا بارتكاب الجرائم المنسوبة اليهم، فإن محاكمتهما تعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي عبود وأعضاؤها هم رؤساء محاكم التمييز في لبنان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

علي حمية
حمية يتحدث عن تجربته في العمل مع الحكومة.. ماذا قال عن ميقاتي؟
جورج عدوان
مساءلة الحكومة.. طلب من عدوان إلى برّي
مجلس النواب اللبناني
بالفيديو: نائبة تغييرية تمدح برّي وتصفه بالمدرسة.. وموجة انتقادات تلاحقها!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
مصرف لبنان
أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!
الدولار
دولار السوق السوداء طلوع نزول... فكم بلغ صباحاً؟