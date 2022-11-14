عويدات يدّعي على القاضية عون... إليكم التفاصيل

ادعى القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وأوضح محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته علي رحال أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع.

ولم تمثل القاضية غادة عون أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات علما أنّ محاميتها موجودة داخل قصر العدل. وأُلغيت الوقفة التضامنية معها.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن القاضية عون تقدمت بطلب ردّ القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة.

وكان استدعى عويدات عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الاثنين 14/11/2022، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها.