الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عويدات يدّعي على القاضية عون... إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

ادعى القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وأوضح محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته علي رحال أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع.

ولم تمثل القاضية غادة عون أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات علما أنّ محاميتها موجودة داخل قصر العدل. وأُلغيت الوقفة التضامنية معها.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن القاضية عون تقدمت بطلب ردّ القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة.

وكان استدعى عويدات عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الاثنين 14/11/2022، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية
    القضاء
    القاضي رمضان أوقف سورياً بتهمة رَي مزروعات بمياه آسنة
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري يؤكّد الدعوة لعقد جلسة الخميس لانتخاب الرئيس

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    حسام حبيب وشيرين
    نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب