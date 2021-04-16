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عويدات يعاقب القاضية غادة عون ويطالب الأجهزة الأمنية بعدم مراجعتها

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2021 1:49 مساءً
غادة عون

غادة عون

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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الاعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون ان يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة ان كفّ يدهما عن العمل.
ويأتي قرار عويدات كإجراء تأديبي مسلكي بحق القاضية عون لعدم التزامها بتعهداتها أمام مجلس القضاء الاعلى لجهة احترام القوانين والاصول التي تنظم عمل القضاة بشكل عام، ومخالفتها للتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي وقضايا مسلكية اخرى عالقة امام التفتيش القضائي.

وأفادت مصادر قضائية لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن القاضي عويدات استند في قراره بتوزيع جدول الاعمال في قصر العدل في بعبدا، الى نص المادتين 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 من قانون القضاء العدلي. وشدد عويدات في قرار على ضرورة أن تُحال الملفات في الجرائم غير المشهودة الى القضاة الثلاثة من المحامين العامين الذين حصر بهم الاعمال محددا في قراره الجرائم الاخرى التي ينظر بها كل قاض من القضاة الثلاثة، على ان يتم إبلاغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة”.

وطلب النائب العام التمييزي من جميع الاجهزة الامنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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