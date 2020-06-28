عويدات يعلن عدم إحالته القاضي مازح على التفتيش القضائي

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أشار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى أنه “لم يطلب إحالة قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح على التفتيش القضائي على خلفية قرار العجلة الذي أصدره بالأمس، وطلب فيه منع السفيرة الأميركية دوروثي شيا من التصريح عبر وسائل الإعلام لمدة سنة، وكذلك منع وسائل الإعلام كافة من إجراء أي تصريح معها للمدة عنيها، تحت طائلة الغرامة الإكراهية.

إشارة الى أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد جلسته العادية بعد غد الثلاثاء، الا إذا استدعت الظروف تقديم موعد الجلسة الى يوم غد.

وكانت وسائل إعامية محلية قد تداولت أخبارا عن إحالة القاضي محمد مازح الى التفتيش القضائي بتهمة خرق أهليّته لممارسة مهامه على خلفية قراره المتعلّق بالسفيرة الأميركية.

يذكر أن أصدر القاضي “محمد مازح” كان قد أصدر قراراً يمنع بموجبه ‎السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، من التصريح الإعلامي، كما يمنع كل وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحاتها.

فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنّ القرار القضائي الصادر بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله، محاولة من قبل الحزب “لإسكات الإعلام اللبناني وهو أمر مثير للشفقة”.

وقالت الخارجية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه “حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف”، مضيفةً “نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله”.