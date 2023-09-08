"عين إبل" تردّ على باسيل: كلامك هو التحريض بعينه!

رداً على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أمس، حول تحرّكات الأهالي في عين إبل، أصدر رئيس بلديتها عماد اللوس البيان الآتي:

أين التحريض يا معالي الوزير باسيل في تجمعات أهلية للصلاة وإنارة الشموع والمطالبة بالكشف عن الجناة بعد أن مرّ أربعون يوماً على الاغتيال الذي استهدف الشهيد الياس الحصروني، الملقّب بالحنتوش، خصوصاً أن التحقيق لم يصل إلى أي شيء.

كلامك معالي الوزير هو التحريض بعينه. فالمسيحيون في الأطراف متجذرون في أرضهم وما من قوة تستطيع اقتلاعهم منها.

كلام باسيل

وكان باسيل قد قال أمس خلال عشاء بالبترون: “يمكننا ان نعمم تجربة البترون على جميع المناطق من خلال مشروعنا الذي طرحناها الا وهو اللامركزية الموسعة للإنماء المناطقي والصندوق الائتماني للإنماء الوطني”، وأشار إلى ان “اللامركزية ستنفذ على ارض الواقع لمصلحة جميع اللبنانيين ليس فقط في البترون بل في صور وطرابلس والبقاع والأفضل ان يتم ذلك برضا الجميع على ان يبقى لبنان دولة موحدة بحدودها ولا احد يغامر بأوهام التقسيم أو يردنا على مشاريع التهجير فحماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم من الأطراف كما حصل بحفلة التحريض مؤخرا بعين إبل”.