عين التينة محطة للقاءات سياسية.. الرئيس بري يستقبل متري ووفداً بريطانياً

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2025 3:11 مساءً
رئيس مجلس النواب نبيه بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية .

واستقبل الرئيس بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق في حضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة .

ومن زوار بري بعد الظهر :مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندرية رحال.

