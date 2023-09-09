عين الحلوة.. اتفاق "حاسم" لهيئة العمل الفلسطيني المشترك

أنهت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعها بـ”اتفاق حاسم على وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة”.

وأعلنت أنها انقسمت إلى “وفدين دخلا الى المخيم، وفد توجه الى منطقة البركسات حيث يعقد اجتماعا مع حركة فتح وقيادة الأمن الوطني، وآخر توجه الى مقر عصبة الأنصار الإسلامية، حيث يعقد اجتماعا مع القوى الإسلامية، وتجري الاتصالات بين الطرفين ومع باقي القوى لتثبيت وقف اطلاق النار ومنع أي خرق له”.

في سياق متصل، وعلى صعيد أزمة النازحين من المخيم، بادرت بلدية صيدا بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ووكالة الأونروا وجمعيات أهلية لنصب خيم إيواء مؤقتة لعشرات العائلات بجانب مدينة رفيق الحريري الرياضية عند مدخل صيدا الشمالي ليكون أول مخيم مستحدث للنازحين من عين الحلوة.

حيث عملت ورش بلدية صيدا على تحضير الأرضية في المكان ونصب نحو 16 خيمة لعدد يتراوح بين 150 و200 نازح ، على أن يتم تأمين البنية التحتية والخدمات الأساسية اللازمة من غذاء ودواء لهذه العائلات تحت اشراف البلدية وبالتعاون مع الجهات المذكورة .

وقال مدير وحدة إدارة الحد من مخاطر الكوارث والأزمات في بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس مصطفى حجازي: تم عقد اجتماع في البلدية بحضور مديرة الأونروا وجمعيات محلية ودولية وتم النقاش بآليات الإغاثة والاستجابة لأهلنا النازحين من المخيم ، حيث نقوم باتصالات على اكثر من صعيد لتأمين أماكن إيواء لهم.