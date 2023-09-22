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عين الحلوة.. قرار بنشر "القوة الأمنية المشتركة" في نقطتين في المخيم

منذ 37 ثانية
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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عقدت هيئة العمل المشترك الفلسطيني” في منطقة صيدا، اجتماعا هاما داخل مخيم عين الحلوة، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، ومشاركة قائد القوة الأمنية المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث جرى بحث الوضع الأمني في المخيم.

وقد تقرر نشر عناصر من “القوة الأمنية المشتركة” في نقطتين داخل المخيم، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاحتكاك، الأولى في حي الطيرة – الشارع الفوقاني (قرب ال زيدان)، والثاني عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس، وترك تحديد وقت الانتشار لقائد القوة اللواء العجوري الذي يتوقع ان يكون خلال 48 ساعة المقبلة.

وأشارت المعلومات، انه جرى بحث موضوع إخلاء مدارس “الأونروا” وانتشار القوة في نقطتين اخرتين، وترك البحث لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور.

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