تطورات عين الحلوة بين البزري ومزهر

اجتمع النائب عبد الرحمن البزري، مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر يُرافقه مسؤول قيادة الجبهة بالخارج عمر مراد، نائب مسؤول قيادة الخارج مروان عبد العال، وأعضاء المكتب السياسي كايد الغول، محمود الراس، إكتمال حمد، مسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده ونائب مسؤول الجبهة في لبنان عبدالله الدنان بحضور السيد ماجد حمتو والشيخ محي الدين عنتر.

وتناول البحث التطورات الأمنية الأخيرة في مخيم عين الحلوة وصيدا ومنطقتها، وتداعياتها الخطيرة سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً ومعيشياً، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتنفيذ مختلف البنود المتفق عليها منعاً لتكرار هذه الحوادث الأليمة.

أكد البزري خلال اللقاء على أن صيدا ومنطقتها ومخيماتها قد دفعوا ثمناً غالياً نتيجة لتكرار التفلّت الأمني والإشتباكات، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار، والإنتقال إلى وضع الحلول العملية للأوضاع المتأزمة في المخيم قيد التنفيذ والتي قد تنعكس إيجاباً على المخيم وصيدا والجوار.