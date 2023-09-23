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التعويض على المتضررين في عين الحلوة بين ميقاتي والبزري

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2023 2:05 مساءً
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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أجرى النائب عبد الرحمن البزري اتصالا بدولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تمّ التأكيد فيه على ضرورة إجراء كشف سريع ومسح شامل للأضرار التي حصلت نتيجة للاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة، ووضع آلية التعويضات على المتضررين ومساعدتهم في ظروفهم الصعبة، والطلب من الهيئة العليا للإغاثة ضرورة التحرك السريع من أجل تحديد حجم الخسائر ومقدار التعويضات المطلوبة من أجل مساعدة المواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم بسبب تكرار الإشتباكات بين القوى المتخاصمة في المخيم.

كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد من الهيئة العليا للإغاثة في بداية الأسبوع المقبل بزيارة ميدانية لإجراء كشف جديد على الأضرار في عين الحلوة.

هذا وشكر البزري لرئيس الحكومة تجاوبه السريع مع هذا الملف الحيوي والحساس، كما أجرى بهذا الخصوص إتصالا باللواء محمد خير رئيس الهيئة العليا للإغاثة من أجل تنسيق زيارة وفد الهيئة والقيام بالخطوات العملية المطلوبة.

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