"عين قانا تنتفض" احتجاجاً على قطع الكهرباء

نفّذ أهالي بلدة عين قانا اعتصاماً في ساحة البلدة رفضاً لقطع خط الكهرباء أو الخط رقم 1 الذي يغذي البلدة من جباع ومنطقة جزين.

وكان الأهالي نفّذوا تحركاً ليليا قطعوا خلاله الطريق التي تربط بلدتهم بجباع، وهي تحركات تتوالى منذ 3 أيام احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

وتجمّع الأهالي في ساحة عين قانا، وهم يردّدون هتافات ندّدت بما وصلت إليه أمورهم من معاناة، كما نددوا بمواقف نواب المنطقة وتجاهلهم مما يحصل في بلدتهم. كما حضرت الى الساحة قوة من الجيش تداركاً لأي إشكالات أمنية قد تحصل.

وألقيت كلمات لعدد من المواطنين أعلنوا فيها أن تحركهم تحت عنوان “عين قانا تنتفض” لايصال صرخة الى نواب المنطقة والجهات السياسية والحزبية التدخل وإعادة التيار الكهربائي الى البلدة، “الذي تم قطعه بشكل كيدي وعنصري من منطقتي جباع – جزين”.

كما أعلن الأهالي عن وجود عشرات الحالات من المواطنين المرضى الذين يحتاجون الى الأوكسيجين وتخزين أدوية مزمنة في البرادات، مجددين التهديد بتصعيد تحركاتهم في حال لم تتم معالجة موضوع انقطاع الكهرباء عن بلدتهم.