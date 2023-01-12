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عيّنات من اللّبنة في المختبرات.. جولات ومحاضر ضبط وإنذارات خطيّة!

منذ ساعة واحدة
جولات رقابية - أرشيفية

جولات رقابية - أرشيفية

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قام مُراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك، في محافظة النبطية، بجولات تفتيشية في جميع أقضية المحافظة على المؤسسات التجارية والسوبر ماركات ومحال اللّحوم والدواجن ومحطات المحروقات ومعامل الألبان والأجبان والشوكولا ومراكز تعبئة البزورات والنقولات.

إذ أخذت عينات من اللّبنة على أنواعها لفحصها في المختبرات المعتمدة، وذلك بإشراف ميداني من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة وشرطة البلديات، وبمواكبة لفريق من الإعلامين.

فيما سطّرت محاضر ضبط بحق أصحاب مؤسسات مخالفة، ووجّهت العديد من الإنذارات الخطية بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارة.

 

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