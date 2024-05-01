عُثر عليه غريقاً في الروشة.. والقوى الأمنية تعمّم أوصافه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه بتاريخ 29/04/2024، وفي محلة الروشة- المنارة/ مرفأ الصيّادين، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة قضى غَرَقًا، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر أسود اللون، ويرتدي سترة لون أسود وأحمر، وقميصًا لون بنفسجي.

وأضافت في بيان: “بناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.