غادة أيوب: التأليف أمام مخاض صعب

استبعدت النائبة غادة أيوب في حديث الى”صوت كل لبنان” “تأليف حكومة جديدة لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي”، واعتبرت ان “عملية التأليف ستكون امام مخاض صعب، والأصعب هو نيلها ثقة المجلس النيابي بعد ان كُلف الرئيس نجيب ميقاتي ب 54 صوتاً فقط”، ولفتت الى ان “عدم مشاركة تكتّل الجمهورية القوية في الحكومة ينسجم مع المعايير التي وضعها التكتل وهذا نوع من المواجهة وليس حياداً عن الاستحقاقات”.

وعن مبدأ المداورة الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، قالت: “القوات اللبنانية هي اول من كانت سباقة في طرحها عدم حصر أي وزارة بطائفة او حزب معين”.

يذكر أنه قال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا: “سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة”.

وكانت انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ورئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم (الاثنين)، حيث أعلنت بعض الكتل النيابية رفضها المشاركة بحكومة محاصصة أو حكومة وحدة وطنية.

ووقال ميقاتي في تصريحات صحفية: “استمعت إلى النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل”.

وأضاف: “الأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة”.