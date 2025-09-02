الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غادة أيوب: المواجهة العسكرية مع "الحزب" ليست مطروحة

منذ دقيقتان
النائب غادة أيوب

النائب غادة أيوب

A A A
طباعة المقال

أكّدت النائبة غادة أيوب، أن المواجهة العسكرية مع “حزب الله” ليست مطروحة، معتبرة أنّ انعقاد الجلسة الحكومية الجمعة لمناقشة خطة الجيش تطبيقًا لقرار حصرية السلاح الذي اتُخذ في مجلس الوزراء هو دليل على وجود قرار رسمي نافذ يواجه كل من يعارض تسليم السلاح.

واعتبرت أيوب في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ المناورة التي قد يقوم بها حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري هي فقط للتشديد على عدم وجود مهلة زمنية أو من أجل الدعوة إلى الحوار وهذا الأمر مرفوض من معظم القوى السيادية.

ورأت أنّ “مناورة حزب الله تهدف إلى تمييع القرار”، مشيرة إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش غير مستعدين للتراجع عن قرارهم.

وعن موقف “القوات” في حال الاتجاه إلى تجميد الخطة إلى حين حصول تفاهم داخلي، أوضحت أيوب أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن الموقف وقال إنه مع وجود خطة زمنية وشفافة لعدم تمييع الأمر كما حصل سابقًا، مشيرة إلى أنّ الضغط ليس باتجاه التصادم ولا نريد أن تحصل مواجهة بين الجيش وأي فريق لا يريد تسليم السلاح.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    مصرف لبنان: دخول هذه الأموال يُعرّض علاقات المصارف للخطر
    أسعار المحروقات
    جدول جديد لأسعار المحروقات.. كيف تغيرت الأسعار؟
    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي

    الأكثر قراءة

    هواية الـParagliding
    صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية
    الرجال اكتسبوا الطول والوزن أسرع مرتين من النساء
    النفخة والغازات…إليكم الحل الطبيعي لمكافحتها