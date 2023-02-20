غادة أيوب: لوجوب التوحد كمعارضة لانتخاب رئيسٍ صُنع في لبنان

شدّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب على “وجوب التوحد كمعارضة لانتخاب رئيسٍ صُنع في لبنان”، لافتة إلى أن “ثوابت المعارضة واضحة تتمثل بالتحاور في مجلس النواب عبر الانتخاب، لا أن يتم تعيين رئيس الجمهورية”. وأشارت إلى أن “هناك من يريد لبنان الدولة وفريق آخر يريد تسليم البلد للمحور الإيراني مع إبقاء الفوضى”.

وأكدت أيوب، في حديث الى اذاعة “لبنان الحرّ”، أننا “سنواجه بأي خطوة دستورية لوقف أسلوب 8 آذار أي التعطيل والفراغ لتركيب تسويات والدخول بجهنم جديد”. وقالت: “هناك ظروف سياسيّة داخلية وخارجية لكل مرحلة، واليوم لا أجواء لتسوية وهناك شروط واضحة للرئيس المطلوب أي رئيس انقاذي”.

ورأت أن “مسؤولية الانهيار تتحملها الحكومات وبعض النواب، والمجتمع الدولي يعرف أن التقصير ليس من البرلمان”، مشددة على أن “هناك استهتاراً وضرباً لموقع مجلس النواب الذي لم يفاوض مع صندوق النقد، وهنا خطورة “تشريع الضرورة” لإقرار الـ”كابيتال كونترول”، لان شرطنا عندما ناقشنا هذا القانون هو أنه لا يمكن تمريره إلا بالتزامن مع إقرار الانتظام المالي”.