غادة أيوب من المصيلح: للتضامن مع الأهالي ومواكبة حملة المساعدات بعد الغارات الإسرائيلية

زارت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب بلدة المصيلح في قضاء صيدا لتفقّد الأضرار الناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدة فجر اليوم.

وخلال جولتها، التقت أيوب الأهالي الذين عبّروا عن قلقهم من تكرار الاستهدافات الجوية وتفاقم التوتر الأمني في المنطقة، كما اطّلعت ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والبنى التحتية.

وشاركت النائبة أيوب في القداس الإلهي الذي احتفل به كاهن رعيّتي الحجّة والمصيلح الأب ميشال قنبر “من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى”، في الموقع المستهدف، بمشاركة النائب ميشال موسى، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، ورئيس مصلحة الإعلام في المجلس النيابي علي دياب، وحشد من المؤمنين.

وأشادت أيوب بمبادرة راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، ورئيس أساقفة أبرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، اللذين قدّما مبلغ 10 آلاف دولار كمساعدة عاجلة للأهالي للمباشرة بصيانة زجاج المنازل المتضرّرة، في خطوة أولى لحملة تبرعات أوسع.

كما ناشدت أيوب “أصحاب الأيادي البيضاء” للمساهمة في دعم هذه الحملة، تأكيداً على روح التضامن وحرصاً على تمكين الأهالي من العودة سريعاً إلى منازلهم.