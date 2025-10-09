غادة أيوب: من يهدّد السيادة حقاً؟

انتقدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب التعليقات السلبية على تعميم الجيش اللبناني حول تنظيم قطاف الزيتون في مناطق الجنوب وكتبت عبر “أكس”: “‏كثيرون انتقدوا تعميم الجيش بشأن تنظيم موسم قطاف الزيتون، ورفعوا شعار “الدفاع عن السيادة”لكن السيادة لا تُمسّ بقرار صادر عن مؤسسة الشرعية، بل حين يُمنَع الناس من دخول أراضيهم واستثمارها وقطافها، بحجج وقيود يفرضها حزب الله. في جزين، المواطن لا يحتاج إلى إذن أمني، بل إلى إذن حزبي ليصل إلى أرضه!

