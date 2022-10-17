غادة أيوب ورازي الحاج عرضا لمبادئ الحكومة المفتوحة

التقى النائبان الدكتورة غادة أيوب ورازي الحاج ضمن إطار مشروع “نحو عمل حكومي شفاف في لبنان” ممثلين عن المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمعهد الديمقراطي الوطني (NDI) وأيضا المركز اللبناني للدراسات (LCPS)، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA)، وجمعية نحن (NAHNOO).

حضر الاجتماع أيضا: سيمون معوض، أحمد قاروط، ربيع قيس، جوليان كروسون، ماريبل طربيه وأسماء فارس. وقد عرض المجتمعون لمبادئ الحكومة المفتوحة، ولسبل جعلها فعالة، وإدخال لبنان الى “شراكة الحكومة المفتوحة”.

وينظم هذا النشاط ضمن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة، الخاص بالمعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، بعنوان “تعزيز الحوكمة التشاركية وزيادة الشفافية والمساءلة في لبنان”. وهو يهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تحفز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة المفتوح.