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غادة عون الى الاستجواب الاثنين... والسبب؟

منذ 4 دقائق
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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تبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون استدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في العاشرة من قبل ظهر الإثنين 14 الحالي، وذلك للاستماع اليها على خلفية الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم.

وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة في المصارف السويسرية، مشيرة الى “أنها لا تعلم مدى صحة هذه المعلومات”، ثم عادت ومحت التغريدة.

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