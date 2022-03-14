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غادة عون تحجز عقارات وممتلكات 5 مصارف كبرى

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2022 3:15 مساءً
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا يقضي بوضع إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية، العائدة لمصارف: بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط ومصرف سوسييته جنرال.

كما وضعت القاضية عون إشارات على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”، وآخرين ضد المصارف بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال”. وغيرها من الجرائم، وكلفت الإدارات المختصة بتنفيذ مضمون هذه القرارات فورا.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام على قرار عون منع رؤساء مجالس إدارة ومدراء المصارف المذكورة من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتكليف جهاز الأمن العام تنفيذ قرارها فورا.




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