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غادة عون ترفع حظر السفر عن رئيسي بنك بلوم وبنك عودة

5 - أبريل - 2022
أحد فروع بنك عودة

أحد فروع بنك عودة (رويترز)

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رفعت القاضية غادة عون اليوم الثلاثاء حظر سفر فرضته الشهر الماضي على رئيسي بنكين في إطار تحقيق دائر بشأن المعاملات بين البنوك التجارية والمصرف المركزي.

وأضافت عون في تصريحات لوكالة رويترز أنها رفعت حظر السفر عن سعد أزهري رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك بلوم، وسمير حنا رئيس بنك عودة، وذلك لتسهيل عودتهما إلى لبنان من الخارج حتى يتمكنا من حضور جلسات في إطار التحقيق.

كانت غادة عون قد فرضت في مارس آذار حظر سفر على رؤساء خمسة بنوك وتجميد أصولهم في إطار تحقيق في القروض التي قدمها مصرف لبنان المركزي لبنوك تجارية في بداية الانهيار المالي للبلاد عام 2019.

وطالت هذه الإجراءات رؤساء بنك بيروت، وسوسيتيه جنرال في لبنان، ومصرف بنكميد ((مجموعة البحر المتوسط)، إضافة إلى بنك بلوم وبنك عودة.

ولم توجه القاضية اتهامات لأي طرف بأي جريمة كما لم تحدد موعدا لأي جلسات.

وأكد متحدث باسم بنك عودة رفع حظر السفر لكنه قال إنه لم يتم منع حنا من العودة إلى البلاد في أي وقت.

وامتنع أزهري عن التعليق.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإجراءات التي اتخذتها القاضية غادة عون ضد مؤسساتها غير قانونية وستزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي الذي أصابه الانهيار المالي بالشلل ودفع معظم المودعين لإغلاق حساباتهم بالعملة الصعبة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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