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غادة عون: جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 6:02 مساءً
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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غردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر” بالقول :‏ “هلق صار تطبيق القانون جريمة جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، بطمنكم يا مودعين انو اذا بقيت الحال على هذا الموال: يدعى على القاضي لانو استرجى وطلب تطبيق القانون للاسف اذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن الا بالحلم.

‏ولازم تعرفوا انو 30 سنة ظل قانون الاثراء غير المشروع غير مطبق، انا اول من طبقه وقامت الدني وما قعدت ويللي ادعى علي اليوم وقفني عن العمل بسبب ذلك ولا يحق له قانونا، انا بعمل ضميري بس اذا بدكن تسترجعوا مصرياتكن، ما فيكن تطلبوا قضاة من القمر، انا بقدم حالي فدى الحق، ما بيهم.

‏بس حقوق الناس مين بيحميها، يا رب توكلت عليه ماذا يفعل بي الانسان.

هلق المطالبة بتطبيق القانون خاصة قانون رفع السرية المصرفية صار جريمة. بتحرز يدعى على القاضي الذي يطالب بتطبيقه. بتأسف قلن يا مودعين انو بالحلم مش راح تشوفو مصرياتكن”.

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