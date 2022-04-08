الجمعة 7 رمضان 1443 ﻫ - 8 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غادة عون تعتذر من فرنسيس: من انزه وافضل القضاة

منذ 4 ساعات
غادة عون

غادة عون

A A A
طباعة المقال

غردت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على”تويتر”:

“الى كل الذين اساءوا فهمي عندما قلت ان احد القضاة قد خاف وتنحى. اولا ان القاضي فرنسيس هو من انزه وافضل القضاة وانا اجله واحترمه واعتذر منه اذا كان هذا الامر قد ازعجه. لكن الخوف هنا في محله، إذ كيف لا يخاف على مركزه وسمعته عندما يجد ان زميلة له في نفس الملف تتعرض لاشنع الهجمات.‏
وكيف لا يتنحى تجنبا لكل الاساءات التي يسمح لنفسهم بها بعض الاعلاميين والمحامين الذين يترافعون في قضاياهم بوجه القاضي على التلفزيون. للاسف القاضي في لبنان معزول يصارع وحده. لا احد من مجلس القضاء يحرك ساكنا، فان كان الرئيس فرنسيس قد وجد في التنحي سبيلا يجنب الاذى، فهو حقه المشروع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    3 حالات وفاة بكورونا.. ماذا عن الإصابات؟
    أسعد درغام: سأبقى نائبا… وتحالفنا مع حركة أمل مبني على تحالف مصالح انتخابية
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: الحكومة لا تملك الجرأة لتنفيذ أي إصلاحات مطلوبة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انخفاض ملحوظ في سعر الدولار تزامنا مع العودة الخليجية الى لبنان
    كيف تعرف انه حان الوقت لتغيير زيت المحرّك؟
    غادة عون
    احالة غادة عون الى “المجلس التأديبي”!