غادة عون تعلّق على احالتها لـ"المجلس التأديبي"!

ردت القاضية غادة عون على موضوع إحالتها إلى المجلس التأديبي لمُخالفتها موجب التحفظ، معتبرة أن “توقيت إحالتها الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد”.

وأشارت في حديث لقناة “OTV”، الى أن “البرهان أن المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يطاوله”.

وأضافت “لم أبلّغ عن موضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام هيئة التفتيش أولاً التي هي من المفترض بالعادة أن تستمع الى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي، وهي لم تفعل”.

ورجّحت عون “أن يكون الموضوع مرتبطاً بمخالفات مزعومة لا أساس لها من الصحة”.​

وأردفت، “للأسف بدلاً من أن تتكتّف الأجهزة القضائية لمحاربة الفساد وللمحاربة من أجل حقوق الناس المسروقة والمهدورة تتم محاربة القاضية التي تكافح في هذا الميدان”.

وسألت، “أين أصبح القضاء في لبنان والى أي درجة تصل قوة هذه المافيا المحمية من الأجهزة القضائية؟”.