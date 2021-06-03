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غادة عون تقود تحركاً قضائياً - حزبياً في قصر العدل غداً

3 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 10:06 مساءً
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن عشرات القضاة تداعوا الى التجمّع غداً داخل قاعة محكمة التمييز في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، تحت عنوان  “المطالبة باستقلالية السلطة القضائية”. وأفادت مصادر مطلعة أن “جهات حزبيّة تقف وراء هذا التجمّع وتشجع عليه وتدعمه، على أن تكون القاضية غادة عون في مقدمة المشاركين والمشجعين على عقده”. وأكدت المصادر أن “الهدف الاساس لهذا التجمع هو الضغط نحو تمرير مرسوم تعيين اعضاء مجلس القضاء، وفقاً لمشروع المرسوم الذي اعدّته وزيرة العدل ماري كلود نجم، واقترحت فيه أربعة قضاة محسوبين على التيار الوطني الحر لتغليب رأي الأخير على مجلس القضاء وقراراته، في وقت يلقى هذا التجمّع امتعاضا واسعا لدى اصحاب القرار في مجلس القضاء”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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