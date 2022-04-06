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غادة عون غادرت لبنان دون إذن وزير العدل.. فهل نكون أمام اشتباك قضائي جديد؟

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 12:17 صباحًا
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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أفادت مصادر رفيعة لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن “القاضية غادة عون سافرت الى فرنسا دون الحصول على إذن وزير العدل هنري خوري”.

واستغربت المصادر أنه “كيف يمكن لدولة مثل فرنسا أن توجِّه دعوة الى قاضٍ لبناني دون المرور بوزارة العدل، بحسب الأصول المتّبعة بين الدول”.

وأضافت: إن وزير العدل طلب من القاضية عون إرفاق الدعوة التي تلقتها، بطلب إذن السفر، لكنّ الرئيسة عون لم تستجب لطلبه، وغادرت لبنان دون علمه، كما أن هناك استياءً كبيراً ممّا ورد على لسانها في حقّ القضاء اللبناني.

وختمت المصادر متخوّفةً من اشتباك قضائي جديد مطلع الأسبوع المقبل نتيجة ما حصل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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