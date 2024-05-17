الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غادة عون: لا يحقّ لمدعي عام التمييز عرقلة سير العدالة

منذ 6 دقائق
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

A A A
طباعة المقال

أوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان الاتي: “ردا على كل الافتراءات والحملات الاعلامية المدفوعة والممنهجة والتجني، يهمني ان اوضح في القانون ما يلي:

لا يحقّ لمدعي عام التمييز عرقلة سير العدالة ووقف التحقيق وسحب ملف يحقق فيه النائب العام الاستئنافي وهو لا زال بالتالي في طور التحقيق. له فقط حق الاطلاع ويمكنه اعطاء توجيهات، لكن من المفروض ان تاتي هذه التوجيهات في اتجاه الملاحقة لانه يمثل المجتمع ومن الطبيعي ان يدافع عن حقوقه لا ان يضحي بهذه الحقوق. ولا ان يمنع الملاحقة عند توافر شروطها. هذه الهيمنة مرفوضة رفضا باتا، واليس في المواد القانونية لهذه الجهة ما يبررها او يسمح بها. المدعي العام الاستئنافي ليس موظفا عند مدعي عام التمييز. والا لا فائدة من انشاء نيايات استئنافية. يمكن بكل بساطة استتباع كل المدعين العامين والمحامين العامين مباشرة لمدعي عام التمييز. فلو أراد المشترع ذلك لكن نص عليه صراحة. الإشراف لا يمكن ان يعني الاستتباع. وليس لأحد الحق مهما علا شأنه ان يمنع مدعي عام استثنافي يقوم بواجبه من الاستمرار في عمله. ثم من المهم أن نعرف كيف تم تعيين حضرة المدعي العام التمييزي. حتى تاريخه انا لم اتبلغ قرار تعيينه فكيف يمكن ان اسكت عن سحب ملف من تحت يدي بصورة غير قانونية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قبرص: نشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي
    "كتائب القسام" تنعى شهيدها الذي قضى على طريق المصنع شرحبيل علي السيد
    "رابطة موظفي الإدارة العامة: للوصول الى إصلاح الرواتب والأجور وإقرار كافة المستحقات

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال
    صورة بالقرب من موقع الاستهداف
    فيديو.. غارات عنيفة قرب صيدا واستهداف مسؤول في حزب الله