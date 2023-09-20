غادة عون: لوقف مزاعم أنّ "بلوم بنك" يدفع رشوة للقضاة

كتبت المدعية العامة الاستئناقية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة “إكس”: “بيطلع مع حدا إنو بلوم بنك يدفع للقضاة يرشيهم بمنح من دون أن ينبري أحد من المسؤولين في القضاء، لتكذيب هذا الأمر. ووقف هذه الإشاعات”.

وأضافت عون: “هذا غير مقبول ويمسّ بشرف كلّ قاض، بالتأكيد غير صحيح وعلى ما أعتقد أن هناك منحًا تأتي من صندوق التعاضد وتوزع من خلال بلوم بنك. على أمل أن يتم التوضيح”.

انو بيطلع مع حدا انو بلوم بنك يدفع للقضاة يرشيهم بمنح دون ان ينبري احد من المسؤولين في القضاء،لتكذيب هذا الامر .ووقف هذه الإشاعات..هذا غير مقبول ويمس بشرف كل قاض بالتأكيد غير صحيح وعلى ما اعتقد ان هناك منح تأتي من صندوق التعاضد وتوزع من خلال بلوم بنك .على امل يتم التوضيح — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) September 19, 2023