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غادة عون: لوقف مزاعم أنّ "بلوم بنك" يدفع رشوة للقضاة

منذ 13 ثانية
غادة عون

غادة عون

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كتبت المدعية العامة الاستئناقية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة “إكس”: “بيطلع مع حدا إنو بلوم بنك يدفع للقضاة يرشيهم بمنح من دون أن ينبري أحد من المسؤولين في القضاء، لتكذيب هذا الأمر. ووقف هذه الإشاعات”.

وأضافت عون: “هذا غير مقبول ويمسّ بشرف كلّ قاض، بالتأكيد غير صحيح وعلى ما أعتقد أن هناك منحًا تأتي من صندوق التعاضد وتوزع من خلال بلوم بنك. على أمل أن يتم التوضيح”.

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