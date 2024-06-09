غادة عون: هذا البلد لا يستحق العدالة ومبروك عليكم النظام الفاسد

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على حسابها في منصة “إكس” أن “هذا البلد لا يستحق العدالة، بل نظاماً مافياوياً يسيطر على جميع مقدراته. أمام الفظائع التي حدثت والتطاول الوقح على قاضٍ يحاول تحقيق العدالة وتطبيق القانون، لم أرَ سوى تغريدات. نعم، مبروك عليكم هذا النظام. لم يعد لمحاربة الفساد أي معنى. أنا سأترك، لكن على الأقل بضمير مرتاح. فمبروك عليكم سرقة 8 مليارات دولار وحماية الأجهزة للمرتكبين. مبروك عليكم رياض سلامة. مبروك عليكم حجب جنى عمركم من قبل المصارف. إذا كانت هذه هي ردة فعلكم وردة فعل قيادييكم أمام سرقة العصر، فلا أمل. للأسف، مبروك عليكم النظام الفاسد”.







