أخبار لبنان

غادة عون: يريدون الانتقام منّي و”عملولو متل ما بدو لحبيش”

إستغربت القاضية غادة عون تعيين سامر ليشع في منصب مدعي عام جبل لبنان، وقالت: “كيف بحطو سامر ليشع يلي أصغر مني بـ9 سنين وأدنى مني بـ9 درجات؟” وأشارت إلى أنها في منصبها أقل من سنتين، وأكدت أنها الاقدم ومعاييرها مطابقة لكل المعايير التي وُضعت.

 

المزيد من الأخبار

انطلاق انتخابات مهندسي طرابلس

فيديو: لجين عضاضة المصابة بفيروس كورونا في لبنان احتفلت بعيد…

وشددت القاضية عون في حديثٍ للـ”ام تي في” أنها تتمتع بالكفاءة وفتحت ملفات لم يجرؤ أحد على فتحها ومنها لاشخاص من “التيار الوطني الحر” مثل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، وأضافت أنها تعمل بضمير ولذلك يريدون الانتقام منها.

وذكرت أن هناك نائبا إسمه هادي حبيش دخل إلى مكتبها وشتمها وقال علنا “لازم هالقاضية تنقبع من مركزها”، وقالت: “عملولو متل ما بدو” هنيئا لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ونائبه غسان عويدات بالتشكيلات القضائية الجديدة.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

مخاوف من زيارة مشرفية إلى سوريا.. فهل من اتجاه لـ”التطبيع” مع سوريا؟

أخبار لبنان

التشكيلات القضائية لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ.. اعتراضات واحتمال لردها

أخبار لبنان

الدولار يرتفع من جديد.. كم بلغ سعر الصرف اليوم؟

أخبار لبنان

مصارف تستغني عن عشرات الموظفين و”تقضم” تعويضاتهم

أخبار لبنان

بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بـ “كورونا” … إليكم هوية المصابين

أخبار لبنان

دياب: قررنا تعليق سداد اليوروبوند وسنعيد هيكلة الدين