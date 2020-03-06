غادة عون: يريدون الانتقام منّي و”عملولو متل ما بدو لحبيش”

إستغربت القاضية غادة عون تعيين سامر ليشع في منصب مدعي عام جبل لبنان، وقالت: “كيف بحطو سامر ليشع يلي أصغر مني بـ9 سنين وأدنى مني بـ9 درجات؟” وأشارت إلى أنها في منصبها أقل من سنتين، وأكدت أنها الاقدم ومعاييرها مطابقة لكل المعايير التي وُضعت.

وشددت القاضية عون في حديثٍ للـ”ام تي في” أنها تتمتع بالكفاءة وفتحت ملفات لم يجرؤ أحد على فتحها ومنها لاشخاص من “التيار الوطني الحر” مثل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، وأضافت أنها تعمل بضمير ولذلك يريدون الانتقام منها.

وذكرت أن هناك نائبا إسمه هادي حبيش دخل إلى مكتبها وشتمها وقال علنا “لازم هالقاضية تنقبع من مركزها”، وقالت: “عملولو متل ما بدو” هنيئا لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ونائبه غسان عويدات بالتشكيلات القضائية الجديدة.