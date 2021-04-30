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غادرت منزل ذويها ولم تعد فهل تعرفون عنا شيئا؟

30 - أبريل - 2021
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

ميريلّا جورج الصّايغ (مواليد عام 1994، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 25-4-2021، منزل ذويها الكائن في محلة عين الرمّانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الشّيّاح في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 393029-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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