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غادرت منزل ذويها ولم تعُد ... هل تعرفون عنها شيئا؟

14 - أبريل - 2021
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

نادين نديم الحاج (مواليد 2004، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 11-04-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة المنصورية / الشارع العام، ولم تعُد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 860227-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات

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