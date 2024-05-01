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غادرت منزل ذويها ولم تعُد.. والقوى الأمنية تعمم صورتها

منذ 42 دقيقة
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:

مروى شحادة زين العابدين (مواليد عام 2001، لبنانيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة مشّان- جبيل في الساعة 11،00 من تاريخ 30/04/2024، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها كانت ترتدي سترة سوداء اللون، وحجابًا برتقاليًا، وسروالًا أسود. وهي تُعاني من اضطرابات عقليّة، ونفسيّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:945853/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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