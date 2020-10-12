استمع لاذاعتنا

غادر منزله في طرابلس ولم يعد .. هل تعرفون عنه شيئا؟

منذ 14 ساعة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمد إبراهيم كسحه (مواليد عام 1984، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 9-10-2020 منزله الكائن في محلة أبي سمراء – طرابلس إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتّى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 434834/06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المزيد من أخبار لبنان

الدولار
سعر صرف الدولار مقابل الليرة
الادوية في خطر
ما هو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحصل في ملف الأدوية؟
كورونا لبنان
كورونا
بلدية البابلية: اصابتان جديدتان وحالة شفاء واحدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
دراسات عن فيروس كورونا المستجد
كورونا
الأولى من نوعها بالعالم.. صور تكشف خبايا وأسرار فيروس كورونا