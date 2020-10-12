غادر منزله في طرابلس ولم يعد .. هل تعرفون عنه شيئا؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود محمد إبراهيم كسحه (مواليد عام 1984، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 9-10-2020 منزله الكائن في محلة أبي سمراء – طرابلس إلى جهة مجهولة، ولم يعد حتّى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 434834/06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.