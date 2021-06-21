غادر منزله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئا؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

ماهر رياض سنّو (مواليد عام 1982، لبناني)

الّذي غادر بتاريخ 17-6-2021، منزله الكائن في محلّة سليم سلام إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يُعاني من مرض عصبي (حسب أقوال شقيقه).

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 633808-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.